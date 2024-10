Addio al prof Sergio Fontanella, ex docente dell’Itis: una vita dedicata all’insegnamento (Di giovedì 24 ottobre 2024) Addio al professor Sergio Fontanella. È deceduto questa mattina, giovedì 25 ottobre, dopo essere stato soccorso ieri nella sua abitazione di Piacenza per un grave malore e condotto d’urgenza al pronto soccorso cittadino.Noto docente dell’Itis, da qualche anno in pensione, Fontanella era noto Ilpiacenza.it - Addio al prof Sergio Fontanella, ex docente dell’Itis: una vita dedicata all’insegnamento Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)alessor. È deceduto questa mattina, giovedì 25 ottobre, dopo essere stato soccorso ieri nella sua abitazione di Piacenza per un grave malore e condotto d’urgenza al pronto soccorso cittadino.Noto, da qualche anno in pensione,era noto

