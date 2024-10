Addio a Natarelli: medico e ex assessore lascia un vuoto incolmabile nella comunità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pescara - comunità in lutto per la scomparsa del medico ed ex assessore Tonino Natarelli, figura amata e stimata da tutti. La città di Pescara piange la perdita di Tonino Natarelli, ex primario di Traumatologia e già assessore ai Lavori pubblici in Comune, venuto a mancare dopo una lunga malattia. Conosciuto per il suo impegno tanto nella sanità quanto nella politica locale, Natarelli si è distinto anche per la sua dedizione al volontariato nei Paesi in via di sviluppo, lavorando a fianco dei più deboli e donando la sua esperienza medica a chi ne aveva più bisogno. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente sia il mondo politico che quello sanitario. Il vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Antonio Blasioli, lo ha ricordato con parole piene di stima: "Se ne va una persona per bene. Abruzzo24ore.tv - Addio a Natarelli: medico e ex assessore lascia un vuoto incolmabile nella comunità Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pescara -in lutto per la scomparsa deled exTonino, figura amata e stimata da tutti. La città di Pescara piange la perdita di Tonino, ex primario di Traumatologia e giàai Lavori pubblici in Comune, venuto a mancare dopo una lunga malattia. Conosciuto per il suo impegno tantosanità quantopolitica locale,si è distinto anche per la sua dedizione al volontariato nei Paesi in via di sviluppo, lavorando a fianco dei più deboli e donando la sua esperienza medica a chi ne aveva più bisogno. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente sia il mondo politico che quello sanitario. Il vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Antonio Blasioli, lo ha ricordato con parole piene di stima: "Se ne va una persona per bene.

