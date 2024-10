Anteprima24.it - Vomero, ok a piazza degli Artisti pedonalizzata ma è bagarre in aula: ora decide la giunta Manfredi

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minutiPedonalizzazione di, passa in consiglio municipale la delibera di proposta allacomunale: il sì definitivo spetta a Palazzo San Giacomo. L’ok arriva dopo 4 ore di discussione infuocata, col voto contrario di pezzi di maggioranza e delle opposizioni. Venti i voti favorevoli e sei i contrari. Gremita l’consiliare delArenella, con l’intervento di cittadini e comitati. Il fatto non deve stupire. Sulla chiusura al traffico, da quasi un anno è scontro aperto nell’area collinare di Napoli. E in consiglio sono fioccate accuse incrociate. Bocciati, tra l’altro, due emendamenti della minoranza del centrodestra. Proponevano di inserire nella proposta il no a parcheggi interrati e nuovi dehors in. Una mossa di Forza Italia e Lega per mettere in difficoltà la maggioranza, da tempo contraria a garage e tavolini.