Visita guidata all'Acetaia Comunale di Castelvetro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre appuntamento con una Visita guidata all'Acetaia Comunale di Castelvetro in due turni, alle 15.30 e alle 16.15. L’Acetaia Comunale di Castelvetro di Modena nasce nel 2002 ed è condotta dai Maestri Assaggiatori della comunità locale della Consorteria dell’Aceto Balsamico Modenatoday.it - Visita guidata all'Acetaia Comunale di Castelvetro Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre appuntamento con unaall'diin due turni, alle 15.30 e alle 16.15. L’didi Modena nasce nel 2002 ed è condotta dai Maestri Assaggiatori della comunità locale della Consorteria dell’Aceto Balsamico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo, proseguono senza sosta attività di soccorso nelle zone colpite - Proseguono ininterrottamente le attività di soccorso alla popolazione a seguito delle condizioni meteo avverse. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 120 gli interventi portati a compimento dai vigili ... (informazione.it)

Castelvetro, 40 anni di filati - Un tripudio di colori per oltre settemila gomitoli di lana: il negozio di filati “Annamaria” di Annamaria Gandolfi è un’istituzione a Castelvetro Piacentino, in via Soldati 23. Da 40 ... (cremonaoggi.it)

Po e torrenti, monitoraggio costante di protezione civile e Aipo - A Castelvetro il Comune già ieri sera ha transennato gli accessi alle aree golenali, a Caorso a destare qualche preoccupazione è stato il Chiavenna e solo in via precauzionale sono stati messi sacchi ... (laprovinciacr.it)