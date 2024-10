Teresa Mannino da tutto esaurito al Diego Fabbri con "Il giaguaro mi guarda storto" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Teatro Diego Fabbri “tutto esaurito” per le tre repliche che Teresa Mannino terrà, da martedì 5 a giovedì 7 novembre alle ore 21, del suo ultimo spettacolo Il giaguaro mi guarda storto. Lo spettacolo, rappresentato quale “Fuori Abbonamento” per la Stagione Teatrale 2024/25, è scritto dalla stessa Forlitoday.it - Teresa Mannino da tutto esaurito al Diego Fabbri con "Il giaguaro mi guarda storto" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Teatro” per le tre repliche cheterrà, da martedì 5 a giovedì 7 novembre alle ore 21, del suo ultimo spettacolo Ilmi. Lo spettacolo, rappresentato quale “Fuori Abbonamento” per la Stagione Teatrale 2024/25, è scritto dalla stessa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cartellone di ottobre. Da Teresa Mannino al trekking urbano : un mese di eventi - Con l’inizio della Festa del Cioccolato in programma ieri, si è aperto il ricco programma di eventi autunnali in città. Ad esempio già domani alle 16 al Parco di via Verdi a Porta Cappuccina ci sarà un altro appuntamento e si proseguirà nel ... (Ilrestodelcarlino.it)