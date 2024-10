Spider-Man 4, Tom Holland: "È un film folle, diverso da tutto ciò che abbiamo fatto finora” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La star di Spider-Man 4 Tom Holland ha parlato dei piani per il prossimo film, rivelando che si tratta di qualcosa di completamente diverso da Homecoming, Far From Home e No Way Home. Secondo alcune voci in circolazione da un po', il Peter Parker di Tom Holland incontrerà finalmente il Venom di Tom Hardy nel prossimo Spider-Man 4. Ancora nulla è stato confermato ma Tom Holland ha anticipato qualcosa di nuovo sull'atteso cinecomic. "tutto quello che posso dirvi è che sta accadendo", ha detto Holland oggi a Good Morning America mentre presentava la sua nuova birra analcolica, Bero. L'attore ha rivelato di avere trascorso un bel po' di tempo lavorando all'idea del film e ha ribadito che le riprese inizieranno la prossima estate. Spider-Man 4: nuovi rumor anticipano il ritorno di un vecchio Movieplayer.it - Spider-Man 4, Tom Holland: "È un film folle, diverso da tutto ciò che abbiamo fatto finora” Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La star di-Man 4 Tomha parlato dei piani per il prossimo, rivelando che si tratta di qualcosa di completamenteda Homecoming, Far From Home e No Way Home. Secondo alcune voci in circolazione da un po', il Peter Parker di Tomincontrerà finalmente il Venom di Tom Hardy nel prossimo-Man 4. Ancora nulla è stato confermato ma Tomha anticipato qualcosa di nuovo sull'atteso cinecomic. "quello che posso dirvi è che sta accadendo", ha dettooggi a Good Morning America mentre presentava la sua nuova birra analcolica, Bero. L'attore ha rivelato di avere trascorso un bel po' di tempo lavorando all'idea dele ha ribadito che le riprese inizieranno la prossima estate.-Man 4: nuovi rumor anticipano il ritorno di un vecchio

