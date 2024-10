Ilnapolista.it - Seirullo, l’ex preparatore ideologo del Barcellona: «Il passaggio è dialogo, oggi si gioca con gli algoritmi»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ac’è un professore di nome Paco, 78 anni, venerato come un guru da alcuni grandi del calcio. Uno su tutti: Pep Guardiola. Guardiola è stato un suo allievo.veniva dall’atletica, poi ha lavorato per decenni comeatletico del, prima ????nella pallamano poi nel calcio. È stato licenziato nel 2022 per far quadrare i conti inguaiati del club. E’ considerato uno di quelli che hanno contribuito a scrivere “il Dna del Barça”. Lui, a scanso di equivoci, ci ha scritto un libro, chiamandolo proprio così.. E’ un personaggio, molto filosofo, sicuramente interessante. L’ha intervistato la Süddeutsche Zeitung. Il professordice che “il Barça è speciale perché unisce una certa identità di gioco al catalanismo. E questo ha molto a che fare con la Masia.