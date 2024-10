Calciomercato.it - Roma, Juric allontana l’esonero e striglia la squadra: “Niente scuse”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lasi prepara a scendere in campo in Europa League,a gamba tesa: messaggio allae sul futuro Per la, è decisamente il momento di reagire. Giallorossi attesi domani sera all’Olimpico dal match contro la Dinamo Kiev, cruciale per il percorso in Europa League. Si insegue il primo successo stagionale in Europa e una svolta in un rendimento fin qui deficitario. Ivan(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Una situazione cui, in conferenza stampa, Ivanrisponde da par suo. Il tecnico croato manda messaggi chiari sui discorsi legati alla sua posizione in panchina e al momento della, ammettendo le criticità del momento ma non arretrando e invitando tutti a fare qualcosa in più. “Non mi sento in discussione, non mi manca– ha spiegato – Sento la fiducia e la presenza della società. Potrei attaccarmi alle, ma sarebbe da deboli.