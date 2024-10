Lanazione.it - Ricostruzione difficile. Monni: "Il nodo risorse. Dovremo scegliere le priorità delle priorità"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono arrivati preparati, preparatissimi, snocciolando domande puntuali e concrete come i ricordi dei giorni terribili dell’alluvione: dalla cassa di espansione del Vainella alla situazione di via Visiana ("bastano due minuti di pioggia e l’acqua ci arriva al portone"), da via di Cantagallo a Figline ("perché vediamo ancora tutti quei detriti?") al ponticino sulla Bardena. Tanti i pratesi che hanno approfittato dell’assemblea pubblica organizzata a Santa Lucia, nella sala della parrocchia Regina Pacis, a quasi un anno di distanza dall’alluvione, per chiedere lumi sui tempi degli interventi. Molte domande sono state poste alle istituzioni che ieri sono state a tutti gli effetti più ‘vicine’: nella stessa stanza in un confronto faccia a faccia che impegna, se possibile, ancora più a rispondere con i fatti.