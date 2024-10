Rete Studenti Medi, inammissibili saluti romani a liceo Montessori di Roma (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “È di poco fa la notizia di Studenti, candidati alla rappresentanza studentesca in Consiglio d’Istituto al liceo Montessori di Roma nella lista ‘riscatto’, fotografati in una classe mentre facevano un saluto Romano di fronte ad uno striscione che recitava ‘Prendi nota prendi atto, è ora di riscatto!’. A darne notizia attraverso i loro canali social è la Rete degli Studenti Medi di Roma, che pubblica anche la foto di due ragazzi che eseguono il saluto Romano in classe davanti allo striscione. “Non è un caso isolato quello del Montessori – si legge nella nota – la stessa lista, infatti, riconducibile all’organizzazione giovanile neofascista ‘Generazione Popolare’, è presente anche in altri istituti della città con liste candidate alla rappresentanza d’Istituto che, apparentemente anonime e apolitiche, nascondono al loro interno una matrice neofascista”. Lapresse.it - Rete Studenti Medi, inammissibili saluti romani a liceo Montessori di Roma Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “È di poco fa la notizia di, candidati alla rappresentanza studentesca in Consiglio d’Istituto aldinella lista ‘riscatto’, fotografati in una classe mentre facevano un salutono di fronte ad uno striscione che recitava ‘Prendi nota prendi atto, è ora di riscatto!’. A darne notizia attraverso i loro canali social è ladeglidi, che pubblica anche la foto di due ragazzi che eseguono il salutono in classe davanti allo striscione. “Non è un caso isolato quello del– si legge nella nota – la stessa lista, infatti, riconducibile all’organizzazione giovanile neofascista ‘Generazione Popolare’, è presente anche in altri istituti della città con liste candidate alla rappresentanza d’Istituto che, apparentemente anonime e apolitiche, nascondono al loro interno una matrice neofascista”.

