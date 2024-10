Iltempo.it - R5, l'elettrica che mancava

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Luca De Meo, Ceo gruppo Renault, nel 2021 lanciava il programma “Renaulution”, che poi partoriva “Ampere”, un'entità completamente scorporata, concepita per ottimizzare i veicoli elettrici. Obiettivo, limitare sprechi inutili: quando si presenta un nuovo prototipo, l'auto è quella, non ci si torna sopra più e più volte. Questo è il caso della nuova Renault 5 E-Tech Electric, una di quelle auto che, almeno a noi che abbiamo una certa, fa battere forte il cuore. Arrivando al dunque, abbiamo a che fare con una compatta da città: 3,92 m di lunghezza, 1,77 di larghezza e 1,50 di altezza, con un bagagliaio da 326 litri ed un vano di 27 dm3 VDA, per il cavo di ricarica; poi ci sono altri 19 litri di portaoggetti e ce n'è anche uno tutto francese, un bel porta baguette. Il peso resta contenuto tra i 1.350 ed i 1.450 kg, secondo versione.