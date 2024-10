Pierpaolo Pretelli svela come ha reagito Giulia Salemi quando è stato scelto per Rocky – The Musical: “Ecco da cosa era sconvolta!” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo scorso 18 ottobre Pierpaolo Pretelli, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha debuttato in teatro interpretando Rocky Balboa in Rocky – The Musical, Musical tratto da uno dei film più acclamati del cinema. “Chiudo gli occhi e penso a quel ragazzino che prese il primo treno da Maratea a Roma con solo uno zainetto e tantissimi sogni in testa. Riapro gli occhi e mi ritrovo in uno teatri più importanti d’Italia ad interpretare un’icona del cinema internazionale come Sylvester Stallone“, le parole di Pierpaolo dopo la prima al Teatro Alfieri di Torino (clicca qui per leggere l’intero messaggio condiviso sui social). Intervistato dal settimanale Chi l’ex Vippone, che per la prima volta ha dato prova delle sue abilità attoriali, ha raccontato alcuni retroscena sul Musical basato sull’adattamento scritto dallo stesso Stallone e diretto da Luciano Cannito. Isaechia.it - Pierpaolo Pretelli svela come ha reagito Giulia Salemi quando è stato scelto per Rocky – The Musical: “Ecco da cosa era sconvolta!” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo scorso 18 ottobre, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha debuttato in teatro interpretandoBalboa in– Thetratto da uno dei film più acclamati del cinema. “Chiudo gli occhi e penso a quel ragazzino che prese il primo treno da Maratea a Roma con solo uno zainetto e tantissimi sogni in testa. Riapro gli occhi e mi ritrovo in uno teatri più importanti d’Italia ad interpretare un’icona del cinema internazionaleSylvester Stallone“, le parole didopo la prima al Teatro Alfieri di Torino (clicca qui per leggere l’intero messaggio condiviso sui social). Intervidal settimanale Chi l’ex Vippone, che per la prima volta ha dato prova delle sue abilità attoriali, ha raccontato alcuni retroscena sulbasato sull’adattamento scritto dallo stesso Stallone e diretto da Luciano Cannito.

