Maria: il poster e la data di uscita del biopic su Maria Callas con Angelina Jolie (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 01 Distribution ha svelato il poster e la data di uscita del prossimo biopic su Maria Callas interpretato da Angelina Jolie e diretto da Pablo Larraín. Sono stati svelati il poster e la data di uscita italiana di Maria, l'ultima opera di Pablo Larraín sulla vita di Maria Callas, rivissuta e immaginata nei suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni '70. Il film è interpretato da Angelina Jolie nel ruolo della protagonista, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino. Ora sappiamo che Maria uscirà dall'1 gennaio 2025 nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution. Angelina Jolie scoppia in lacrime durante la standing ovation per Maria a Venezia 2024 I dettagli del film Jolie interpreta il soprano greco di origine americana Callas, morta per un

