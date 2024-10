Anteprima24.it - Lusciano: “Mi hanno violentata”, 27enne denuncia tutto; il papà ha un infarto

Tempo di lettura: < 1 minutoLa polizia locale di Aversa sta indagando su un presunto caso di violenza sessuale ai anni di una giovane di 27 anni di. I fatti sarebbero accaduti in una zona periferica del suo comune, da parte di un giovane con cui non ci sarebbe una relazione stabile. La ragazza si è recata quindi presso l'ospedale di Aversa, insieme al padre, che ha avuto uned è stato ricoverato in gravi condizioni. Il personale medico chevisitato la ragazzaprontamente avvisato il commissariato di Aversa, da cui poi sono scattate le relative indagini.