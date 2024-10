Lepore: "Sistema idrico collassato, dobbiamo alzare il livello di guardia e rifare la mappa del rischio della città"| VIDEO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Il peggio è passato, ora pensiamo ai soccorsi". Esordisce così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, delineando gli interventi dell'amministrazione comunale per i prossimi giorni dopo la nuova, devastante alluvione che ha colpito il capoluogo emiliano. Più di "1.000 membri del Dipartimento di Bolognatoday.it - Lepore: "Sistema idrico collassato, dobbiamo alzare il livello di guardia e rifare la mappa del rischio della città"| VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Il peggio è passato, ora pensiamo ai soccorsi". Esordisce così il sindaco di Bologna, Matteo, delineando gli interventi dell'amministrazione comunale per i prossimi giorni dopo la nuova, devastante alluvione che ha colpito il capoluogo emiliano. Più di "1.000 membri del Dipartimento di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lepore: "Sistema idrico collassato, dobbiamo alzare il livello di guardia e rifare la mappa del rischio della città" - Il punto sulla ripartenza dopo l'alluvione. 1.400 cantieri attivi, pronta una squadra per effettuare sopralluoghi nelle aree critiche. E sul caos traffico: "Chiedo fiducia, stiamo aiutando chi ha subi ... (bolognatoday.it)

Il sindaco di Bologna Lepore: “Ora controlli sulle case. Sono pronto a tutto” - Al via il gruppo di lavoro per una nuova mappa del rischio. “Faremo muri, invasi e se necessario devieremo i corsi d’acqua” Lo spettro delocalizzazioni: “Un pool per l’agibilità degli immobili” ... (ilrestodelcarlino.it)

Emilia-Romagna, la terza alluvione e la fine di un sogno: l'unica salvezza è un cambio di cultura per tutti - È purtroppo ora di finirla con i sogni di volare alto, meglio guardarsi la punta delle proprie scarpe, in terra e sottoterra ... (corrieredibologna.corriere.it)