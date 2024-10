Ilfattoquotidiano.it - Le ascelle “pelose” di Tecla Insolia fanno scalpore sul red carpet della Festa di Roma: da Julia Roberts a Sophia Loren, tutti i precedenti illustri

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Galeotte furono lesul redalladi. Autricechiacchierata passerella, diventata subito argomento social bollente, è stata l’attriceimmortalata mente alza le braccia e saluta i fotografi alla primapresentazione del film L’Albero. Solare e sorridente, la 20enneè apparsa fasciata in un abito nero con corpetto senza spalline, ma ecco che al momento del salito sbuca la fitta peluria scura mostrata peraltro con estrema naturalezza. Tanti i, e pelosi: il reddinel 1999 per la premiere londinese di Notting Hill; ma soprattutto una incantevole, madrina del pelo sotto l’ascella tra sessanta e settanta, quando la peluria in quell’angolo di corpo era ancora segno di grande fascino erotico femminile.