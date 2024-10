Inter-Juventus, Guida l’arbitro 9ª giornata di Serie A: le designazioni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inter-Juventus si giocherà domenica 27 ottobre alle 18 a San Siro: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la nona giornata di Serie A 2024-2025. Arbitro di Inter-Juventus, Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. ARBITRO Inter-Juventus (domenica 27 ottobre ore 18) Arbitro: Guida Assistenti arbitrali: Meli-Alassio Quarto uomo: Colombo Var: Mazzoleni Avar: Fabbri Designazione arbitri – Nona giornata di Serie A Di seguito, oltre all’arbitro di Inter-Juventus, le designazioni per tutte le altre nove del prossimo turno di campionato, che si giocherà da venerdì 25 ottobre. UDINESE – CAGLIARI Venerdì 25/10 h.18.30 MANGANIELLO MONDIN – PAGLIARDINI IV: MONALDI VAR: GARIGLIO AVAR: DIONISI TORINO – COMO Venerdì 25/10 h.20. Inter-news.it - Inter-Juventus, Guida l’arbitro 9ª giornata di Serie A: le designazioni Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)si giocherà domenica 27 ottobre alle 18 a San Siro: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la nonadiA 2024-2025. Arbitro di, Marcodella sezione di Torre Annunziata. ARBITRO(domenica 27 ottobre ore 18) Arbitro:Assistenti arbitrali: Meli-Alassio Quarto uomo: Colombo Var: Mazzoleni Avar: Fabbri Designazione arbitri – NonadiA Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre nove del prossimo turno di campionato, che si giocherà da venerdì 25 ottobre. UDINESE – CAGLIARI Venerdì 25/10 h.18.30 MANGANIELLO MONDIN – PAGLIARDINI IV: MONALDI VAR: GARIGLIO AVAR: DIONISI TORINO – COMO Venerdì 25/10 h.20.

