Agi.it - Il minore fermato per il delitto di Garzeno non risponde agli inquirenti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - Il diciassettennecon l'accusa di avere ucciso Candido Montini a, nel Comasco, si è avvalso della facoltà di nonre davanti al pm nell'ambito di un ulteriore confronto con glidopo il primo concluso col fermo a suo carico. L'interrogatorio di convalida davanti al gip dei Minori è stato fissato a domani. Dopo una lunga indagine, i carabinieri hanno individuato nel parente alla lontana della vittima, attualmente incarcerato al 'Beccaria' di Milano, la persona che avrebbe accoltellato l'anziano titolare della 'storica' bottega del borgo in Alto Lago, probabilmente, è il movente ipotizzato dal pm, per portargli via dei soldi. L'indagato, assistito dall'avvocata Valentina Sgroi, per il momento ha negato ogni responsabilità.