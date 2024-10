“Ho chiuso con te” della Esposito Amato ad Avellino Letteraria (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto““Ho chiuso con te”, questo il titolo dell’ultimo lavoro editoriale dell’autrice, Emanuela Esposito Amato, edito Guida ospite ad Avellino Letteraria, sabato 26 ottobre alle 18, presso villa Amendola. Un romanzo, che coinvolge e travolge, con mille sfaccettature e colpi di scena, ambientato a Caivano, una zona di Napoli annientata dal degrado e abbandono. Un libro che incuriosisce sin dalle prime pagine, incentrato su aspetti familiari e ricerca della propria identità. Protagoniste due gemelle, Lola e Nina, costrette a dividersi a causa di un evento traumatico. Lola andrà a Parigi perché vuole diventare importante nel mondo della moda e Nina decide di rimanere a Napoli per dedicarsi all’arte. Ma un incontro di una delle due protagoniste, stravolgerà la vita di entrambe. Anteprima24.it - “Ho chiuso con te” della Esposito Amato ad Avellino Letteraria Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto““Hocon te”, questo il titolo dell’ultimo lavoro editoriale dell’autrice, Emanuela, edito Guida ospite ad, sabato 26 ottobre alle 18, presso villa Amendola. Un romanzo, che coinvolge e travolge, con mille sfaccettature e colpi di scena, ambientato a Caivano, una zona di Napoli annientata dal degrado e abbandono. Un libro che incuriosisce sin dalle prime pagine, incentrato su aspetti familiari e ricercapropria identità. Protagoniste due gemelle, Lola e Nina, costrette a dividersi a causa di un evento traumatico. Lola andrà a Parigi perché vuole diventare importante nel mondomoda e Nina decide di rimanere a Napoli per dedicarsi all’arte. Ma un incontro di una delle due protagoniste, stravolgerà la vita di entrambe.

