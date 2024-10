Isaechia.it - Grande Fratello, Alessandro Zarino svela inediti retroscena sulla storia con Shaila Gatta: “Mi ha lasciato con un messaggio”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è una delle concorrenti più chiacchierate dell’attuale edizione del, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La ballerina originaria di Aversa ma cresciuta a Secondigliano, in provincia di Napoli, ha debuttato in televisione nel 2015 partecipando alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Successivamente, nel 2017, è diventata la velina mora di Striscia la notizia, ruolo che ha ricoperto fino al 2021. Nel corso della sua partecipazione alha fatto molto parlare di sé per il “triangolo amoroso” che l’ha vista protagonista.