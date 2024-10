Emergenza Mpox in Europa: un primo caso confermato in Germania da parte dell’Ecdc (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’agenzia europea Ecdc, impegnata nella sorveglianza delle malattie, ha annunciato la conferma di un primo caso di Mpox clade 1b in Germania. Questa variante, una versione più aggressiva dell’ex vaiolo delle scimmie, è stata individuata in un individuo che si era infettato all’estero. La situazione è sotto attenta osservazione da parte delle autorità sanitarie europee, che segnalano l’importanza di rimanere vigili e pronti ad attuare misure di controllo. Dettagli sul primo caso di Mpox clade 1b Il caso confermato in Germania è stato rilevato il 20 ottobre ed è stato classificato come Mpox clade 1b. Questa variante è stata preoccupante per gli esperti, poiché ha mostrato una maggiore aggressività rispetto ad altre forme di infezione. Gaeta.it - Emergenza Mpox in Europa: un primo caso confermato in Germania da parte dell’Ecdc Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’agenzia europea Ecdc, impegnata nella sorveglianza delle malattie, ha annunciato la conferma di undiclade 1b in. Questa variante, una versione più aggressiva dell’ex vaiolo delle scimmie, è stata individuata in un individuo che si era infettato all’estero. La situazione è sotto attenta osservazione dadelle autorità sanitarie europee, che segnalano l’importanza di rimanere vigili e pronti ad attuare misure di controllo. Dettagli suldiclade 1b Ilinè stato rilevato il 20 ottobre ed è stato classificato comeclade 1b. Questa variante è stata preoccupante per gli esperti, poiché ha mostrato una maggiore aggressività rispetto ad altre forme di infezione.

