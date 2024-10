Daredevil: Born Again, per Vincent D’Onofrio sarà una novità assoluta per Disney+ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Daredevil: Born Again, per Vincent D’Onofrio sarà una novità assoluta per Disney+ Daredevil è stato probabilmente il primo progetto Marvel “duro” con cui i fan moderni sono entrati in contatto dall’inizio del MCU. Sebbene la serie originale non facesse parte del ramo Marvel Studios della società al momento della sua uscita, il reboot – Daredevil: Born Again – entrerà ufficialmente a far parte del MCU quando debutterà la prossima primavera. Ma i fan che hanno apprezzato il tono grintoso della serie originale potrebbero, a ragione, chiedersi se quel tono sarà mantenuto quando la serie passerà a Disney+. Ebbene, ci sono buone notizie per i fan che temevano che la Casa del Topo avrebbe diluito il fascino della serie. Alla domanda sul tono di Daredevil: Born Again, Vincent D’Onofrio ha rassicurato i fan che lo show manterrà l’oscurità e l’intensità della serie originale di Netflix. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), perunaperè stato probabilmente il primo progetto Marvel “duro” con cui i fan moderni sono entrati in contatto dall’inizio del MCU. Sebbene la serie originale non facesse parte del ramo Marvel Studios della società al momento della sua uscita, il reboot –– entrerà ufficialmente a far parte del MCU quando debutterà la prossima primavera. Ma i fan che hanno apprezzato il tono grintoso della serie originale potrebbero, a ragione, chiedersi se quel tonomantenuto quando la serie passerà a. Ebbene, ci sono buone notizie per i fan che temevano che la Casa del Topo avrebbe diluito il fascino della serie. Alla domanda sul tono diha rassicurato i fan che lo show manterrà l’oscurità e l’intensità della serie originale di Netflix.

Daredevil : Born Again - ecco perché Matt Murdock e Wilson Fisk avranno poche scene insieme - Daredevil: Born Again, ecco perché Matt Murdock e Wilson Fisk avranno poche scene insieme La serie originale Netflix Daredevil non presentava molte scene con Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) insieme, il che ha reso il ... (Cinefilos.it)

Daredevil : Born Again - Charlie Cox parla del costume indossato per la serie - Charlie Cox ha ripreso il ruolo di Matt Murdock nella serie Daredevil: Born Again e l'attore ha regalato qualche anticipazione sul costume indossato. Charlie Cox riprenderà il ruolo di Matt Murdock nella serie, prodotta per Disney+, intitolata ... (Movieplayer.it)

Daredevil : Born Again - ecco la prima sinossi ufficiale e il logo! - Daredevil: Born Again, ecco la prima sinossi ufficiale e il logo! Con un’eredità narrativa di oltre 85 anni, la Marvel è diventata quasi sinonimo di New York e quindi non sorprende nessuno che al Comic-Con di New York di questo fine settimana, la ... (Cinefilos.it)