Consiglio Ue approva prestito Ue all’Ucraina fino a 35 mld euro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bruxelles, 23 ott. (askanews) – IlUe ha adottato oggi, con procedura scritta, il regolamento Ue e i due atti di esecuzione che compongono il pacchetto per rendere operativo ilstraordinarioa 35 miliardi di, da rimborsare con i futuri proventi derivati dagli asset congelati (pari a 210 miliardi di) della Banca centrale russa situati nell’Unione. Lo riferiscono fonti diplomatiche a Bruxelles. Viene così attuata, per la parte che compete all’Ue, la decisione assunta al vertice G7 di giugno in Puglia, sotto presidenza italiana, di fornire un sostegno finanziario a Kieva 50 miliardi di dollari (circa 45 miliardi di). L’importo finale del contributo dell’Ue potrebbe essere inferiore ai 35 miliardi di, a seconda dell’entità dei prestiti erogati dagli altri partner del G7.