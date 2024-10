Lettera43.it - Caso Balocco, Chiara Ferragni si difenderà tramite una memoria scritta

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)si prepara a difendersi dalle accuse di truffa aggravata legate alla commercializzazione del pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Secondo le ultime informazioni, i suoi legali presenteranno unadifensivanelle prossime settimane, escludendo per ora la possibilità di un interrogatorio diretto davanti ai pubblici ministeri. I legali dell’imprenditrice digitale, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno già incontrato gli inquirenti per discutere la strategia difensiva, sottolineando che la vicenda, secondo la loro tesi «non ha rilievo penale». Infatti, come già affermato dalla difesa, i problemi legati a questa operazione commerciale sarebbero già stati affrontati e risolti davanti all’Antitrust.