Cagliari sospesi dallo stadio due tifosi | avevano mimato il gesto dell’aereo contro il Torino

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilha bandito dal propriodue spettatori presenti in Curva Sud durante il matchilper averil. Il riferimento è alla tragedia di Superga del 1949, in cui persero la vita giocatori e staff del Grande. Dopo aver esaminato il materiale video e fotografico a disposizione, i duesono stati identificati e, tramite i sistemi di blocco di biglietti e abbonamenti, non verrà concesso loro di assistere alle partite delper la stagione 2024/2025. Come previsto dalla proceduta, gli spettatori che si rendono protagonisti di certi comportamenti si vedranno infatti bloccata la possibilità – in via cautelare, temporanea o definitiva – di intestarsi i titoli di accesso all’impianto.dueililSportFace.