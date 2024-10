Gaeta.it - Bologna celebra il biologico: eventi e trend verso una alimentazione sostenibile

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 23 ottobre 2023, asi è svolta la Festa del BIO, un evento emblematico che punta i riflettori sull’importanza dei prodotti biologici per un futuro più. Questo incontro, organizzato da FederBio in collaborazione con diverse associazioni come Legambiente e Slow Food Italia, ha avuto luogo presso il suggestivo Palazzo Re Enzo, trasformato per l’occasione in un centro di dibattito e attenzioneun’agricoltura più responsabile. L’incontro ha offerto spunti preziosi su come la transizione agroecologica e le scelte alimentari impattino non solo sulla salute dei consumatori, ma anche sull’ambiente. Focus sulla sostenibilità e sulla transizione agroecologica La Festa del BIO ha rappresentato un’importante occasione per discutere la transizione agroecologica dell’Italia.