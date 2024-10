BanchePanetta su Unicredit-Commerzbank | non è match Italia Germania

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Washington, 23 ott. (askanews) –? Sulle fusioni transfrontaliere bisognerebbe solo valutare la forza degli istituti che scaturiscono dalle aggregazioni, non la loro nazionalità. Sulla possibile aggregazione tra i due istituti per la prima volta si è espresso pubblicamente il governatore della Banca d’Fabio Panetta. Lo ha fatto senza mai menzionare le banche in questione e rispondendo a Washington a una domanda del direttore del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer, che lo ha intervistato durante gli Annual meetings dell’istituzione. Panetta ha fornito una risposta molto articolata. “Dovremmo avere fusioni transfrontaliere? Questa – ha sottolineato il Governatore della Banca d’– è l’idea dell’Unione Bancaria.