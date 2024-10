Gaeta.it - Attentato terroristico alla Turkish Aerospace Industries: tensione crescente in Turchia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, nota azienda pubblica turca specializzata in sistemi aerospaziali, è stata colpita oggi da un attaccopresso la sua sede a Kahramankazan, nella provincia di Ankara. L’incidente segna un nuovo episodio diin un contesto già critico per le operazioni militari e gli sviluppi tecnologici della nazione. TAI è riconosciuta come uno dei principali attori nel settore, contribuendo significativamentedifesa e all’industria aerospaziale delladal 1984.: un pilastro dell’industria aerospaziale turca Fondata nel 1984, TAI ha maturato nel corso degli anni un ruolo cruciale nello sviluppo e nella produzione di sistemi aerospaziali avanzati.