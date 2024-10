Cityrumors.it - Assalto terroristico in un’azienda spaziale turca, 5 morti: cosa è successo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tutto ha avuto inizio con una improvvisa e roboante esplosione, poi sono arrivati gli spari e la paura di essere presi in ostaggio Un attacco improvviso in un posto non proprio strategico e non protetto come, a questo punto, doveva essere protetto. Unin grande stile dove alcune persone hanno fatto irruzione sparando all’impazzata e dopo aver fatto esplodere alcune bombe. Paura e sgomento ad Ankara in Turchia. E’ stato fatto unindove sono5 uomini (Ansa Foto) Cityrumors.itE’ stato un attacco istantaneo che ha spiazzato e ha colto di sorpresa le forze dell’ordine, anche perché ad essere stata colpita è stata la sede della società aeroe di difesaTusas. Tutto ènel primo pomeriggio, intorno alle 16, a circa 50 chilometri dalla capitaleAnkara.