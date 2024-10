Ance-Ispettorato del Lavoro | patente a crediti nei cantieri primo di una serie di incontri a Benevento

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Lanei, strumento per la sicurezza sul” è il tema al centro del convegno svoltosi stamane a, per iniziativa dell’sannita. “Nata per migliorare la sicurezza nei, lamira a selezionare, attraverso parametri di sicurezza e competenza, coloro che possono operare” ha spiegato Mario Ferraro, presidente di. L’nazionale delera presente con il direttore territoriale Damiani e il direttore interregionale Pantania, “ente con il quale – ha detto Ferraro – abbiamo avviato un positivo dialogo e promosso iniziative volte alla diffusione di una maggiore consapevolezza e cultura su salute e sicurezza nei”.