Alla scoperta del vino e del territorio: l'Aglianico Experience di Irpinia Bike House (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato, gli amanti del ciclismo e del buon vino potranno vivere un’esperienza unica grazie all’Aglianico Bike Experience, organizzata da Irpinia Bike House. Questo evento speciale unirà la passione per la bicicletta con la scoperta delle eccellenze vinicole locali, offrendo un’opportunità Avellinotoday.it - Alla scoperta del vino e del territorio: l'Aglianico Experience di Irpinia Bike House Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato, gli amanti del ciclismo e del buonpotranno vivere un’esperienza unica grazie all’, organizzata da. Questo evento speciale unirà la passione per la bicicletta con ladelle eccellenze vinicole locali, offrendo un’opportunità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Montella in Bici : alla scoperta della Castagna IGP con il Bike Tour - Sabato 19 ottobre, gli appassionati di ciclismo e natura avranno l’occasione di immergersi nella tradizione e nei sapori dell’Irpinia con il Bike Tour alla scoperta della Castagna IGP di Montella. L’evento, organizzato da Irpinia Bike House, ... (Avellinotoday.it)

In mountain bike alla scoperta di paesaggi spettacolari tra lago e monti - Grande partecipazione e successo per la prima uscita in mountain bike proposta dalla Uoei di Lecco che lascia ben sperare per le gite future sulle due ruote grasse. Metti una giornata di inizio autunno, l’ambiente unico delle Prealpi lombarde, la ... (Leccotoday.it)

Superbike - alla scoperta del Cremona Circuit. La nuova pista italiana entra nel giro iridato - Il Mondiale Superbike sta per tornare in Italia, ma si appresta ad affrontare un contesto totalmente inedito. Difatti, il campionato dedicato alle derivate di serie farà tappa al cosiddetto Cremona Circuit. In realtà, la città lombarda dista una ... (Oasport.it)