A Pisogne in mostra Dadamaino a 20 anni dalla sua scomparsa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024). Dopo il successo della stagione estiva che ha sfiorato complessivamente le 10mila visite, dal 2 novembre all’8 dicembre Mirad’Or e la Chiesa di Santa Maria della Neve diospitano una retrospettiva dedicata a Edoarda Emilia Maino in arte(Milano, 1930-2004), una delle protagoniste dell’arte italiana del secondo Novecento, a 20sua. La, dal titolo “L’alfabeto della mente”, è curata da Flaminio Gualdoni con la supervisione e il coordinamento di Marco Lagorio, da un progetto a fianco dell’artista per decenni e già suo co-curatore alla celebredella Biennale di Venezia nel ’90, ed è promossa dal Comune diin collaborazione con l’Archiviodi Somma Lombardo, in provincia di Varese, con il sostegno di Stucchi Servizi Ecologici.