Virzì-Ramazzotti, la lite al ristorante finisce in archivio: nessuna querela per lesioni, cos'è successo tra gli ex

(Di martedì 22 ottobre 2024) Paoloe Micaela, ladello scorso luglio in undi piazza Albaniain: ritirata la. Altro che prima cosa bella,potrebbe girare il sequel di un film ulteriormente drammatico. Quello che riguarda la sua relazione (ormai naufragata) con l’attrice ed ex moglie Micaela. Una rottura che non è finita bene, per usare un eufemismo e poteva concludersi molto peggio. I rapporti fra i due non sono stati sereni, specialmente nell’ultimo periodo che ha poi portato all’allontanamento. Il nervosismo l’ha fatta da padrone, come accade in qualsiasi coppia. Paoloe Micaelaalin(ANSA-CityRumors.it)Si è però andati oltre le schermaglie dialettiche. Nel luglio scorso, in undi piazza Albania, i due ex coniugi sarebbero venuti alle mani.