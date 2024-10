Viabilità dei comuni della provincia di Chieti, stanziati fondi dalla Regione per la messa in sicurezza: ecco dove (Di martedì 22 ottobre 2024) In arrivo ulteriori risorse per la Viabilità dei comuni. Lo stanziamento è stato deliberato dalla Giunta regionale nella seduta di ieri, 21 ottobre."Con la programmazione di cui alla legge 145/2018 sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di 3.934.200 euro, da destinare Chietitoday.it - Viabilità dei comuni della provincia di Chieti, stanziati fondi dalla Regione per la messa in sicurezza: ecco dove Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In arrivo ulteriori risorse per ladei. Lo stanziamento è stato deliberatoGiunta regionale nella seduta di ieri, 21 ottobre."Con la programmazione di cui alla legge 145/2018 sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di 3.934.200 euro, da destinare

