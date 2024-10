Tennis, la moglie Jelena: “Se posso aiutare Djokovic a giocare più a lungo, lo farò” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Ci sono tanti tornei, la carriera di Novak prosegue. Adesso sta scegliendo i posti giusti in cui giocare, farà quello che vuole per tutto il tempo che vuole. I bambini lo sostengono, siamo molto orgogliosi di lui. In effetti, se posso aiutarlo a giocare più a lungo, lo farò“. Così Jelena Ristic, mogli di Novak Djokovic, in un’intervista a La Nacion. Compagna di una vita, Jelena ha vissuto in prima persona l’ascesa di Novak fino a diventare uno dei più grandi della storia del Tennis: “È stata una favole, non potevo immaginare tutto questo. Lui lo sognava da bambino, ma ci sono state pochissime persone ad aiutarlo sul suo cammino, ma dal punto di vista mentale è sempre stato un gigante. L’oro a Parigi? È stato un obiettivo difficile da raggiungere, ma so per certo che non si fermerà qui. Ero in tribuna a piangere di felicità”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Ci sono tanti tornei, la carriera di Novak prosegue. Adesso sta scegliendo i posti giusti in cui, farà quello che vuole per tutto il tempo che vuole. I bambini lo sostengono, siamo molto orgogliosi di lui. In effetti, seaiutarlo apiù a, lo“. CosìRistic, mogli di Novak, in un’intervista a La Nacion. Compagna di una vita,ha vissuto in prima persona l’ascesa di Novak fino a diventare uno dei più grandi della storia del: “È stata una favole, non potevo immaginare tutto questo. Lui lo sognava da bambino, ma ci sono state pochissime persone ad aiutarlo sul suo cammino, ma dal punto di vista mentale è sempre stato un gigante. L’oro a Parigi? È stato un obiettivo difficile da raggiungere, ma so per certo che non si fermerà qui. Ero in tribuna a piangere di felicità”.

