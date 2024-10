Gaeta.it - Steve Bannon, ex stratega di Trump, prossimamente libero dopo 120 giorni di detenzione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, figura controversa nel panorama politico statunitense e noto come il guru dell’estrema destra, è atteso per la sua scarcerazione martedì prossimo.aver scontato 120di prigione per la sua inosservanza nell’assegnare testimonianze richieste dal Congresso riguardo all’assalto a Capitol Hill,si prepara a tornare alla ribalta. La sua azione, che si inserisce in un contesto di crescente tensione politica, ha attirato l’attenzione dei media e degli analisti, specializzati nel monitoraggio delle dinamiche politiche statunitensi. Il caso legale di, exdi Donalde ex consulente della Casa Bianca, è stato condannato per aver rifiutato di testimoniare davanti al Congresso nel 2021, in relazione agli eventi che hanno sconvolto il Campidoglio.