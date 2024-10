Senigallia, la lettera di una compagna del 15enne suicida: “A scuola stupide vocine” (Di martedì 22 ottobre 2024) "La lettera evidenzia una totale indifferenza e assenza da parte della scuola" accusa la madre del 15enne che ora lancia un appello: "Bisogna fare un cambiamento drastico, con sanzioni all’interno delle scuole. Non è normale che è un professore va avanti con la lezione e sta zitto". Fanpage.it - Senigallia, la lettera di una compagna del 15enne suicida: “A scuola stupide vocine” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Laevidenzia una totale indifferenza e assenza da parte della" accusa la madre delche ora lancia un appello: "Bisogna fare un cambiamento drastico, con sanzioni all’interno delle scuole. Non è normale che è un professore va avanti con la lezione e sta zitto".

