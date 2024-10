Rassegna "Amici in teatro" Al Convento: apre lo spettacolo "Te quiero Sicilia" (Di martedì 22 ottobre 2024) C’è un lungo e resistente filo musicale e culturale che unisce insieme due terre del sud Europa: la Sicilia e la Spagna. Un collegamento forte che sarà raccontato in “Te quiero Sicilia” di Alberto Alamia, in scena il 16 novembre, alle 21.15, e il 17 novembre, alle 18, al teatro Al Convento, per Palermotoday.it - Rassegna "Amici in teatro" Al Convento: apre lo spettacolo "Te quiero Sicilia" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) C’è un lungo e resistente filo musicale e culturale che unisce insieme due terre del sud Europa: lae la Spagna. Un collegamento forte che sarà raccontato in “Te” di Alberto Alamia, in scena il 16 novembre, alle 21.15, e il 17 novembre, alle 18, alAl, per

Rassegna "Amici in teatro" Al Convento : si comincia con lo spettacolo musicale “Te quiero Sicilia” di Alberto Alamia - Sei opere, in sei mesi, in otto serate per intrattenere il pubblico con quella magica parola che è “allegria”. . Avrà inizio il 16 novembre, alle 21,15, al teatro Al Convento, a Palermo, la rassegna “Amici in teatro” diretta da Giovanna Carrozza. Si comincia con lo spettacolo musicale “Te quiero. (Palermotoday.it)