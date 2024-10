Quanto costa vivere nelle case-capsula trasportabili (come quelle di Dragon Ball) (Di martedì 22 ottobre 2024) Ricordate le case-capsula del cartone Dragon Ball? Oggi sono diventate realtà: ecco come funzionano e Quanto costano. Fanpage.it - Quanto costa vivere nelle case-capsula trasportabili (come quelle di Dragon Ball) Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ricordate ledel cartone? Oggi sono diventate realtà: eccofunzionano eno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercato immobiliare : quanto costano le case a Novara e provincia? - Rallentamento nel mercato immobiliare novarese: meno case vendute, ma prezzi più alti nei primi sei mesi del 2024. Lo spiega Fiaip Novara, Federazione italiana agenti immobiliari professionali. "Dai dati provvisori dell’Agenzia delle Entrate, elaborati da Fiaip Piemonte, nel primo semestre... (Novaratoday.it)

Pensioni vip - quanto guadagnano i volti noti della Tv : da Orietta Berti a Giucas Casella - (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: “Una apparizione”: Antonella Clerici, cos’ha visto prima dell’operazione Leggi anche: “Piazza Pulita”, Corrado Formigli con il tutore al braccio: cosa gli è successo L’Italia in attesa della manovra finanziaria, cosa cambia sul lato pensioni? Come riporta il sito Leggo, che ha trattato il tema delle pensioni, il governo italiano sta ... (Tvzap.it)

Acquisti e affitti - prezzi in su : dal centro alla periferia - ecco quanto costano le case a Terni - Aumentano i prezzi a metro quadrato delle abitazioni nuove ad elevata efficienza energetica, trainati dalla domanda - in crescita - che supera l’offerta molto limitata, e dagli aumentati costi di produzione, mentre si registrano lievi cali per la domanda e l’offerta delle abitazioni usate, con... (Ternitoday.it)