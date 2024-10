Putin sfida l'Occidente, Mosca prova a rompere l'isolamento (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi si è alzato il sipario sul sedicesimo vertice dei BRICS a Kazan, in Russia, un evento che durerà fino al 24 ottobre e ha già catalizzato l'attenzione mondiale. Il summit mira a rafforzare la cooperazione economica tra i membri e rispondere con decisione alle sanzioni occidentali. E quale occasione migliore per Mosca per dimostrare che, nonostante l’isolamento diplomatico dovuto alla guerra in Ucraina, le sue relazioni internazionali restano salde e strategiche? Un’impresa tutt’altro che semplice, soprattutto dato il contesto, ma una sfida che il Cremlino sembra deciso a raccogliere, sventolando con forza il vessillo della resilienza diplomatica. A Kazan sono arrivati rappresentanti di 36 nazioni, tra cui 22 capi di Stato e di governo, accompagnati da sei organizzazioni internazionali. Panorama.it - Putin sfida l'Occidente, Mosca prova a rompere l'isolamento Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi si è alzato il sipario sul sedicesimo vertice dei BRICS a Kazan, in Russia, un evento che durerà fino al 24 ottobre e ha già catalizzato l'attenzione mondiale. Il summit mira a rafforzare la cooperazione economica tra i membri e rispondere con decisione alle sanzioni occidentali. E quale occasione migliore perper dimostrare che, nonostante l’diplomatico dovuto alla guerra in Ucraina, le sue relazioni internazionali restano salde e strategiche? Un’impresa tutt’altro che semplice, soprattutto dato il contesto, ma unache il Cremlino sembra deciso a raccogliere, sventolando con forza il vessillo della resilienza diplomatica. A Kazan sono arrivati rappresentanti di 36 nazioni, tra cui 22 capi di Stato e di governo, accompagnati da sei organizzazioni internazionali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Kazan al via il vertice Brics : Putin fa la conta degli alleati per la sfida all’Occidente - Tra gli incontri più attesi quelli con Xi, Modi e Erdogan In una Kazan blindata – la città ha subito più volte attacchi di droni ucraini contro siti industriali – Putin ha in programma una maratona di 15 incontri bilaterali con i leader alleati. Al vertice, che terminerà giovedì 24 ottobre, partecipano i quattro nuovi membri del gruppo: Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran. (Lettera43.it)

Brics - al via il summit a Kazan. Putin sfida l’Occidente e incontra Guterres - Kazan, 22 ottobre 2024 – Si apre oggi a Kazan, in Russia, il 16esimo vertice dei Brics, un evento di tre giorni al quale parteciperanno non solo i capi di Stato che fanno parte dell'associazione internazionale, ma anche molti altri politici di spicco. Le notizie in diretta . I Brics rappresentano circa un quarto delle esportazioni globali di beni. (Quotidiano.net)

Russia - la moglie di Navalny sfida Putin : “Mi candiderò alle presidenziali” - . (Adnkronos) – Yulia Navalnaya intende sfidare Vladimir Putin e diventare prossimo presidente della Russia. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Nel lanciare Patriot, il libro di memorie che suo marito Alexei Navalny stava scrivendo prima di morire, Yulia ha ribadito i suoi piani di continuare la sua lotta per la democrazia. (Webmagazine24.it)