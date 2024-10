Paesi sicuri per il rimpatrio, quali sono? (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Italia ha riacceso il dibattito sul concetto di "paese sicuro" dopo lo stop dei giudici al trasferimento dei migranti in Albania. Ma cosa significa davvero? Wired.it - Paesi sicuri per il rimpatrio, quali sono? Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Italia ha riacceso il dibattito sul concetto di "paese sicuro" dopo lo stop dei giudici al trasferimento dei migranti in Albania. Ma cosa significa davvero?

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Meloni - l’elenco dei Paesi sicuri è ora legge - stretta sui rimpatri - La decisione cardine riguarda la lista dei Paesi sicuri, che da aggiornamento annuale diventa parte integrante della legge, con l’obiettivo di limitare i margini interpretativi e le impasse giuridiche legate alle espulsioni. Eppure, dietro a questa scelta c’è una volontà chiara: rafforzare l’autorità della normativa nazionale nei confronti delle interpretazioni europee. (Quifinanza.it)

Migranti in Albania - il governo blinda i rimpatri : i Paesi sicuri per decreto sono 19 - Roma, 22 ottobre 2024 – Il governo risponde colpo su colpo. A differenza del solito, la riunione dei ministri non è stata preceduta dall’ordine del giorno né da un vero e proprio pre-consiglio. L’opposizione insiste sui costi dell’operazione Albania, con M5s che ha presentato un esposto alla Corte dei conti. (Quotidiano.net)

Paesi sicuri - il governo : “La lista è legge primaria e impedisce interpretazioni ondivaghe” - Rispetto per i giudici ma ci sono competenze della politica In particolare, i paesi sono 19, tre in meno rispetto ai 22 iniziali. E abbiamo riassunto in norma le istruttorie già compiute per i 19 paesi per i quali che a nostro modo di vedere non c’erano eccezioni”, ha spiegato Piantedosi. “Offriamo ai giudici di tutta Italia un parametro che è l’applicazione di una legge rispetto a qualche ... (Secoloditalia.it)