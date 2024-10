Gaeta.it - Padova trionfa nel Giretto d’Italia: il podio della mobilità sostenibile

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell’ambitosi conferma come la città italiana che spicca per l’usobicicletta. Questa affermazione emerge dalla 14ª edizione del, iniziativa promossa da Legambiente, che ha visto anche Piacenza e Bolzano ai primi posti. Dal 16 al 22 settembre, durante la Settimana Europea, il progetto ha coinvolto 22 comuni e 17 aziende, registrando un notevole numero di spostamenti a zero emissioni attraverso un sistema di monitoraggio su tutto il territorio. I risultati delIlha fatto registrare un impressive totale di oltre 39 mila passaggi, tra biciclette e monopattini elettrici, monitorati da 154 checkpoint sparsi nelle località partecipanti.