Omicidio a Napoli: un baby pusher uccide e brucia il corpo di una vittima per dissidi legati allo spaccio (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di Omicidio avvenuto nella periferia di Napoli ha scosso la comunità locale, evidenziando un clima di violenza crescente tra giovani coinvolti nel traffico di stupefacenti. Il delitto, avvenuto il 31 agosto scorso, ha come vittima Raimondino Gennaro, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato in aperta campagna. A orchestrare l'Omicidio, secondo le indagini, è stato un baby pusher particolarmente noto per la sua indole violenta. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, con il supporto della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura per i Minorenni. Le indagini sull'Omicidio La Polizia di Stato, il 18 ottobre, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare contro il giovane già detenuto in un Istituto Penale per Minorenni.

Arrestato un minore per l’omicidio di Ramondino Gennaro : eseguite ordinanze di custodia cautelare a Napoli - Indagini della Polizia di Stato rivelano collegamenti tra l’omicidio e conflitti legati allo spaccio di droga nel quartiere di Pianura. . Le indagini della Squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni di Napoli, hanno consentito di individuare il luogo in cui l’omicidio sarebbe avvenuto – un sottoscala sito in Via Comunale ... (Puntomagazine.it)

Tentato omicidio a Napoli : arrestato uomo per l’incidente stradale del 2021 - L’attenzione ora è rivolta alle prossime fasi del processo giudiziario, mentre la comunità napoletana si interroga sulle implicazioni di tale comportamento violento e sui modi per affrontare e prevenire situazioni simili in futuro. La prosecuzione delle indagini potrebbe rivelare ulteriori dettagli significativi e forse portare a nuove accuse nei confronti dell’uomo arrestato. (Gaeta.it)

Napoli - tenta omicidio con due tredicenni : arrestato un minore - (Adnkronos) – Un minorenne è stato arrestato perché insieme a due 13enni avrebbe tentato un omicidio a colpi di pistola… L'articolo Napoli, tenta omicidio con due tredicenni: arrestato un minore proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)