Nubi e piogge nei prossimi giorni ma le temperature rimarranno miti (Di martedì 22 ottobre 2024) Nubi e piogge nei prossimi giorni, coinvolte soprattutto le zone occidentali della regione. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com un campo di alta pressione è in fase di rinforzo sull’Europa centrale, ma correnti umide meridionali che fanno capo ad una circolazione di bassa Riminitoday.it - Nubi e piogge nei prossimi giorni ma le temperature rimarranno miti Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)nei, coinvolte soprattutto le zone occidentali della regione. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com un campo di alta pressione è in fase di rinforzo sull’Europa centrale, ma correnti umide meridionali che fanno capo ad una circolazione di bassa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piogge e temporali non danno tregua - rischio nubifragi - In serata ancora tempo asciutto con nuvolosita' in prevalenza irregolare ed ampie schiarite sulla Sardegna. Tra venerdì e sabato ancora maltempo diffuso in Italia con rischio di nubifragi soprattutto sulla Sicilia. Temperature che nei prossimi giorni saranno in lento ma costante calo fino a riportarsi in linea con le medie del periodo. (Agi.it)

Maltempo - tra giovedì e venerdì il picco di piogge e nubifragi sul Veneto - Ci attendono quattro giorni di pioggia a causa di una nuova perturbazione atlantica che indugerà almeno fino a domenica su tutta Italia. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Tra oggi e venerdì apice del maltempo al Nord con piogge e rovesci a tratti intensi e... (Trevisotoday.it)

Piogge e nubifragi - quattro giorni di forte maltempo - E' quanto conferma il meteorologo di 3bmeteo. . . com Edoardo Ferrara facendo il punto. “Ci attendono ancora 4 giorni di pioggia, a causa di una nuova perturbazione atlantica che dapprima indugerà sullo Stivale, ma successivamente si isolerà in una circolazione ciclonica proprio sul cuore dell’Italia”. (Pisatoday.it)