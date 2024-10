Morto Federico Asta, preparava dolci per i volontari dell'alluvione a Bologna: dolore social per il pasticcere (Di martedì 22 ottobre 2024) Federico Asta stava preparando dolci per i volontari dell'alluvione a Bologna: tanti i messaggi di cordoglio social per la scomparsa del pasticcere Notizie.virgilio.it - Morto Federico Asta, preparava dolci per i volontari dell'alluvione a Bologna: dolore social per il pasticcere Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 22 ottobre 2024)stava preparandoper i: tanti i messaggi di cordoglioper la scomparsa del

Bologna - muore in un incidente Federico Asta - il pasticcere dei vip : stava portando dolci ai volontari dell’alluvione - È morto in un incidente stradale Federico Asta, 34 anni, conosciuto a Bologna come “il pasticcere dei vip”. Il 34enne – originario di Alcamo, in provincia di Trapani, e padre di due bambini – era titolare di una pasticceria in via Battindarno. Questa è stata l’ultima volta che ci siamo sentiti, e stamattina ti avrei richiamato per organizzarci”, scrive la presidente del quartiere Borgo ... (Tpi.it)

Muore in un incidente stradale Federico Asta - il pasticcere 'solidale' di Bologna - A ricordare così Federico Asta è la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli. AGI - Era uno dei più noti pasticceri di Bologna, aveva collaborato a grandi eventi ma con un cuore grande che lo aveva spinto a recapitare dolci a medici e infermieri durante l'emergenza Covid: Federico Asta, 34 anni, è morto ieri sera in un incidente stradale alla periferia del capoluogo emiliano. (Agi.it)

Federico Asta - morto a 34 anni il pasticcere dei vip : lo schianto in moto contro un’auto - Federico lascia una compagna e due figlie piccole. Il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di Federico Asta. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. E all’improvviso, tutto finisce”, scrive ad esempio qualcuno. . Chi era Federico Asta Federico Asta aveva aperto una pasticceria in via Battindarno ed era molto conosciuto nel quartiere di Santa Viola. (Thesocialpost.it)