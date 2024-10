Mistermovie.it - Mister Movie | Netflix ha rifiutato Il magico mondo di Harold di Zachary Levi

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Nel 2024, Ildi, adattamento del classico libro per bambini del 1955and the Purple Crayon di Crockett Johnson, è approdato nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti. Diretto da Carlos Saldanha e connel ruolo principale, il film, distribuito da Sony Pictures, non ha però raggiunto il successo sperato al botteghino. Ma prima del suo debutto,avevaun’offerta per acquistare i diritti di distribuzione. Ecco cosa è successo.rifiuta “Ildi”: un’occasione mancata? Secondo un rapporto di Bloomberg, nei mesi precedenti l’uscita del film, i dirigenti di Sony Pictures avevano contattatoper proporre l’acquisizione dei diritti di distribuzione.