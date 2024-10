Milan, primo squillo in Champions: 3-1 al Club Brugge in 10. Doppio Reijnders, ma che brividi (Di martedì 22 ottobre 2024) Missione centrata per il Milan che inizia a fare punti in Champions League e abbandona così l`ultimo posto in classifica nella League Phase Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Missione centrata per ilche inizia a fare punti inLeague e abbandona così l`ultimo posto in classifica nella League Phase

Il Milan batte il Bruges 3-1. Esordio in Champions per il baby Camarda - Il Milan batte 3-1 il Bruges con il gol di Pulisic e la doppietta di Reijnders e trova così la prima vittoria in Champions League. Belgi in 10 uomini dal 40' del primo tempo ma molto pericolosi. Esordio in Europa per Camarda a 16 anni e 226 giorni. (Ilgiornale.it)

Champions League - Milan-Bruges 3-1 - 20. Segna il Bruges con Sabbe (51'), la raddrizza il Milan con Reijnders,prima su assist di Okafor (61'), poi di Chukweze (71'). I rossoneri si scuotono con Gabbia e Pulisic, Tzolis impegna ancora Maignan. Ripresa. Milan male in avvio: Maignan salva due volte su Tzolis poi lo salva la traversa su tiro di Ordonez. (Televideo.rai.it)

Champions League - Milan-Bruges 2-1 : Reijnders per il sorpasso! | LIVE News - Alle ore 18:45 c'è Milan-Bruges, 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025: il LIVE testuale della partita. (Pianetamilan.it)