Meloni replica a Consiglio d’Europa e si smarca dalle accuse di razzismo alla Polizia: “Merita rispetto” (Di martedì 22 ottobre 2024) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde al Consiglio d'Europa, che punta il dito contro una pratica spesso adottata dalla Polizia italia, e cioè la 'profilazione razziale', con "frequenti fermi e controlli basati sull'origine etnica", che toccano soprattutto la comunità Rom e di persone di origine africana. Per Meloni le forze dell'ordine "meritano rispetto, non simili ingiurie". Fanpage.it - Meloni replica a Consiglio d’Europa e si smarca dalle accuse di razzismo alla Polizia: “Merita rispetto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La presidente delGiorgiarisponde ald'Europa, che punta il dito contro una pratica spesso adottata ditalia, e cioè la 'profilazione razziale', con "frequenti fermi e controlli basati sull'origine etnica", che toccano soprattutto la comunità Rom e di persone di origine africana. Perle forze dell'ordine "meritano rispetto, non simili ingiurie".

