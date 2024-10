Maternità surrogata, è scontro fra i medici e la ministra Roccella (Di martedì 22 ottobre 2024) La recente dichiarazione della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, secondo cui i medici avrebbero l’obbligo di segnalare alla Procura i casi sospetti di Maternità surrogata ha scatenato un acceso dibattito tra i professionisti sanitari e il Governo. La questione ruota attorno alla controversa pratica della gestazione per altri (GPA), che in Italia è ora considerata reato universale, punibile anche se eseguita all’estero. La posizione di Roccella Eugenia Roccella ha recentemente ribadito la necessità di un impegno rigoroso contro la Maternità surrogata, definita una forma di sfruttamento commerciale dei corpi. Per Roccella, il reato universale di Maternità surrogata che il Senato ha definitivamente approvato lo scorso 16 ottobre dovrebbe includere la partecipazione attiva dei medici, che dovrebbero segnalare qualsiasi sospetta violazione di legge. Velvetmag.it - Maternità surrogata, è scontro fra i medici e la ministra Roccella Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La recente dichiarazione dellaper la Famiglia, Eugenia, secondo cui iavrebbero l’obbligo di segnalare alla Procura i casi sospetti diha scatenato un acceso dibattito tra i professionisti sanitari e il Governo. La questione ruota attorno alla controversa pratica della gestazione per altri (GPA), che in Italia è ora considerata reato universale, punibile anche se eseguita all’estero. La posizione diEugeniaha recentemente ribadito la necessità di un impegno rigoroso contro la, definita una forma di sfruttamento commerciale dei corpi. Per, il reato universale diche il Senato ha definitivamente approvato lo scorso 16 ottobre dovrebbe includere la partecipazione attiva dei, che dovrebbero segnalare qualsiasi sospetta violazione di legge.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maternità surrogata - la giurista : “Il reato universale in Italia può contrastare coi principi europei” - Probabilmente il disegno di legge Varchi vuole essere un deterrente, perché la sua reale applicazione è difficile, anche perché è sempre aperto il dibattito relativo alla necessità del rispetto del principio della cosiddetta doppia incriminazione, il quale richiede che il fatto commesso costituisca reato non solo per lo Stato italiano ma anche per quello straniero. (Bergamonews.it)

Maternità surrogata - Roccella puntualizza : “Medico deve segnalare violazione della legge” - Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha criticato le affermazioni della destra che tendono a ridurre il ruolo delle donne alla sola funzione di madri L'articolo Maternità surrogata, Roccella puntualizza: “Medico deve segnalare violazione della legge” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Il ruolo dei medici nella segnalazione dei casi di maternità surrogata : il dibattito tra leggi e etica - Facebook WhatsApp Twitter La questione della maternità surrogata in Italia continua a sollevare un acceso dibattito tra istituzioni e professionisti del settore sanitario. Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . Le argomentazioni che sorgono in questo contesto rivelano una tensione tra la protezione della legge e il diritto del medico di ... (Gaeta.it)