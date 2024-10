LIVE Darderi-Thiem, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si comincia con l’azzurro al servizio (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Game Thiem. Prima vincente accompagnata dal boato del pubblico. 40-30 Secondo ACE del campione Slam. 30-30 Arriva il doppio fallo del padrone di casa. 30-15 Thiem perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 30-0 Primo ACE dell’austriaco. 15-0 Scappa via il rovescio dal centro di Luciano. 1-0 Game Darderi. servizio e dritto a segno per l’azzurro. 40-0 Gran prima dell’italo-argentino. 30-0 A metà rete il rovescio di Thiem. 15-0 Si parte subito con l’ACE di Luciano. PRIMO SET 18:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con l’azzurro al servizio. 18:04 Atmosfera spettacolare, con gli austriaci che si stringono attorno al vincitore degli US Open 2020. 18:03 Accolti dal caloroso applauso del pubblico entrano in campo Luciano Darderi e Dominic Thiem. Oasport.it - LIVE Darderi-Thiem, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si comincia con l’azzurro al servizio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Game. Prima vincente accompagnata dal boato del pubblico. 40-30 Secondo ACE del campione Slam. 30-30 Arriva il doppio fallo del padrone di casa. 30-15perde il controllo del dritto in uscita dal. 30-0 Primo ACE dell’austriaco. 15-0 Scappa via il rovescio dal centro di Luciano. 1-0 Gamee dritto a segno per. 40-0 Gran prima dell’italo-argentino. 30-0 A metà rete il rovescio di. 15-0 Si parte subito con l’ACE di Luciano. PRIMO SET 18:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro conal. 18:04 Atmosfera spettacolare, con gli austriaci che si stringono attorno al vincitore degli US Open 2020. 18:03 Accolti dal caloroso applauso del pubblico entrano in campo Lucianoe Dominic

